C'è vita oltre l'identità social. A lezione di Intelligenza artificiale

C’è Giuseppe Conte che parla degli Stati generali della Scuola digitale al Tg insieme a Jannik Sinner: attenzione, è un deepfake, un video costruito ad hoc dall’, ma talmente realistico che potremmo cascarci sì. A mostrare i meccanismi - dichiarando il trucco sin dalle prime battute - è Elvis Tusha, divulgatore e consulente IA . È il secondo giorno dell’evento promosso da Impara Digitale, all’Arena ChorusLine di Bergamo, con Qn, Il Giorno, il Resto del Carlino e Luce! mediapartner. È il giorno delle ricerche, degli esperimentii. Si comincia dai risultati del progetto di Impara Digitale che ha raggiunto 54 scuole e 112 consigli di classe con due percorsi distinti, uno più tradizionale e uno che vede in prima linea i ragazzi che creano contenuti con l’IA. "Quest’ultimo ha portato a un miglioramento delle conoscenze sia nei licei che negli istituti professionali", spiega Dianora Bardi, presidente di Impara Digitale, ma anche un gap tra l’autovalutazione dei ragazzi e quella degli insegnanti: "Lo sviluppo del senso critico e il problem solving non sono stati individuati come obiettivi primari, dobbiamo ripartire a qui", inl’ideatrice degli Stati generali della Scuola digitale.