C’è un grande ospedale che è una miniera di idee per tutta la città

Si dice che la bellezza di Milano è racchiusa nei suoi cortili, senza ostentazione. Vale, e non è soltanto un si dice, anche per la capacità e la voglia di fare dei milanesi, che inspesso alberga lontano dai riflettori. E’ il caso di Marco Giachetti, presidente della Fondazione Policlinico di Milano, che a ottobre inaugurerà il piùinvestimento nel cuore dellanel settore sanitario. Un Policlinico con il nuovopadiglione Sforza e la riqualificazione degli altri esistenti. Un’opera extra large, portata avanti da un architetto e manager sempre lontano da giornali e telecamere, apprezzato da tutti, dalla destra e e dalla sinistra, per capacità e, e che qualche uccellino cinguetta, non da ieri, sarebbe un futuro buon sindaco. Anche se lui l’idea la allontana subito con la manona, perché adesso ha da fare altro.