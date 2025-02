Movieplayer.it - C'è Posta Per Te, ospiti Dybala e Mahmood: tutte le anticipazioni di sabato 22 febbraio

Dopo una settimana di stop, torna su Canale 5 il people show di Maria De Filippi.di questa sesta puntata di C'èPer Te, un calciatore e un cantante molto amati dal pubblico: Paulo. Sesto appuntamento oggi,22, su Canale 5 con C'èPer Te, il people show condotto da Maria De Filippi. Dopo lo stop per non doversi scontrare con la finale del Festival di Sanremo, la trasmissione torna nella sua solita collocazione. Glidi22Glisono sempre una sorpresa per qualcuno. Anzi: un "regalo", come li introduce ogni volta la conduttrice. Al centro c'è sempre una storia dolorosa con una famiglia molto unita: solitamente, uno dei membri decide di donare un momento di spensieratezza dopo lutti importanti o momenti particolarmente difficili.