Dilei.it - C’è posta per te, anticipazioni del 22 febbraio: Mahmood e Dybala ospiti d’eccezione

Leggi su Dilei.it

Maria De Filippi torna con uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano, C’èper te. La pausa sanremese si è fatta sentire sulle spalle dei fan adoranti della trasmissione ma è stata giusta. Una sfida con la finale della kermesse sarebbe stata deleteria tanto per la Rai quanto per Mediaset. Ecco, dunque, ledi una puntata con ben due.Glidi C’èper teAppuntamento fissato, come sempre, alle ore 21:20 in prima serata su Canale 5. GliVip di sabato 22saranno due, il che garantisce spettacolo e tante emozioni. Iniziamo dal mondo della musica, con il due volte vincitore di Sanremo, che quest’anno Carlo Conti ha voluto come co-conduttore.Un ospite decisamente gradito, che in studio proporrà il suo nuovo singolo, Sottomarini, cantato in anteprima mondiale sul palco dell’Ariston.