C’è Lampo-Montecatini. Scintille per la salvezza

Torna in campo domani (ore 15) la Promozione. Nella ventiquattresima giornata trasferta che scotta per il Valdinievole(24 punti) che arecchio (27) va a giocarsi un derby dal valore doppio. I tre punti sono l’ imperativo della squadra biancoceleste per agganciare i rivali e cercare di allontanare la zona rossa della classifica. Rinfrancati anche se amareggiati dal pareggio col quotato San giuliano la squadra è pronta a dare battaglia per cercare in trasferta quei tre punti che mancano da troppo tempo. Il direttore generale Simone Mariotti si aspetta una prestazione d’ orgoglio a dimostrazione che la squadra è pronta a lottare: "I rendimenti migliori li abbiamo avuti tra le mura amiche – ha commentato –. Dobbiamo andare a giocare arecchio cercando di fare la partita per ottenere almeno un pareggio.