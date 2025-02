Ilrestodelcarlino.it - Causa su suole delle scarpe, vince Valleverde

Rafting Goldstar, azienda italiana che fa capo al gruppo Silver1 di Elvio Silvagni, che ha gli uffici dirigenziali a Fusignano, di cui fa parte anche il marchio, riceverà la somma di 10 mila euro dalla tedesca Birkenstock, anch’essa operante nel settore calzaturiero, quale risarcimento per lada questa intentata contro la ditta italiana ormai una decina di anni fa. A deciderlo è stata la Corte di Appello di Parigi che ha così confermato la stessa decisione presa dalla Corte Europea che indicava come fosse impossibile per l’azienda tedesca registrare il disegno della suola come marchio di fabbrica. Oltre alla conferma della sentenza europea e al risarcimento alla Rafting Goldstar, la società tedesca è stata condannata anche al pagamentospese processuali di ricorso.