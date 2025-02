Velvetgossip.it - Cattelan svela il retroscena inedito su Britney: ecco cosa non abbiamo mai visto in tv

Alessandro, noto conduttore e personaggio televisivo italiano, ha recentemente condiviso un aneddoto sorprendente riguardante la popstarSpears durante un episodio del programma “Tavolo Parcheggio”, condotto da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo su un momento difficile della vita di, riportando alla luce il contesto culturale e mediatico degli anni 2000, un periodo critico per la cantante.L’intervista che non è andata in ondaha raccontato di aver intervistatoSpears in occasione della promozione del film “Crossroads”, uscito in Italia nel 2002. In quel periodo,era al culmine della sua carriera, ma anche alle prese con una serie di sfide personali. La sua relazione con Justin Timberlake, che all’epoca era una delle più seguite dai media, era caratterizzata da alti e bassi, e la pressione del pubblico pesava su di lei come un macigno.