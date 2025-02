Biccy.it - Cattelan, aneddoto su Britney: “Cosa non è mai mandato in onda”

Alessandro, ospite a Tavolo Parcheggio da Gianmarco Zagato e Nicole Pallado, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita lavorativa citando ancheSpears.“La persona che ho intervistato e che più mi ha colpito? Per me sono stati gli Oasis, ma che possa fare piacere a te probabilmente Beyoncé” – ha dichiarato rivolgendosi a Gianmarco. “Ho intervistato anche, sono stato il testimone oculare del suo primo crollo emotivo. All’epoca non si sapeva ancora cheaveva dei problemi di fragilità, anzi, sembrava proprio lache macinava come un carro armato. Era l’intervista per il suo film Crossroads ed eravamo in una situazione tipo questa e le faccio una domanda un po’ provocatoria, le ho chiesto ‘, how are you?’. Lei è rimasta un attimo ferma e poi ha iniziato a piangere a dirotto davanti a me.