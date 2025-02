Sport.quotidiano.net - Catanzaro avversario tosto: "Pronti a un grande match"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La buona notizia in vista deldi domani colè il pieno recupero di Di Serio e Nagy, mentre Elia "ha bisogno di qualche giorno" spiega Luca D’Angelo nella consueta conferenza stampa pre-partita. Si parla del: "Sta facendo bene, non sarà una partita semplice: servirà una grandissima prestazione". Spezia a -4 dal Pisa e +9 sulla Cremonese, entrambe dovranno giocare al ’Picco’. Ma per D’Angelo sarà difficile salire a +15 sui grigiorossi e ’cancellare’ i playoff. "Penso sia impossibile ottenere una simile distanza, 15 punti sono 5 partite: nessuna formazione di quel livello si fa ’mangiare’ tanto. Credo sia fantascienza.". Il pensiero va poi al Pisa. "Stiamo entrambe facendo benissimo, hanno 4 punti di vantaggio, noi possiamo solo giocare la nostra partita al meglio. Alle ultime giornate vedremo la situazione".