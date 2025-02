Dayitalianews.com - Catania, al Centro Zo, va in scena ‘Raffaello, il figlio del vento’: ritratto inedito di un genio

Leggi su Dayitalianews.com

La XII Stagione Teatrale di Palco Off cambia ancora tematica e prosegue con un omaggio a uno dei più grandi artisti dell’umanità: Raffaello Sanzio. Il quinto spettacolo della stagione porterà il pubblico in un viaggio attraverso la vita e le opere del maestro rinascimentale, svelando il suoe la sua eredità artistica.Dalla bottega del padre alla corte papale, il percorso di Raffaello è un’ascesa fulminante nel mondo dell’arte rinascimentale. Ma dietro l’ingegnoso pittore si cela un uomo appassionato, curioso, innamorato della bellezza in ogni sua forma. Le sue opere, intrise di grazia e armonia, nascondono un’anima inquieta, desiderosa di sperimentare e superare i limiti. Undi Raffaello, quello proposto da Matthias Martelli, che svela al suo pubblico gli amori del Maestro, le sue amicizie, i suoi successi e le sue fragilità.