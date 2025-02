Sport.quotidiano.net - Castro, una certezza in attacco. In mezzo al campo ancora dubbi

Calabria o De Silvestri, Moro o Fabbian, Lucumi o Casale. Sono questi i principalidi formazione che Italiano è chiamato a sciogliere a poche ore dalla sfida del Tardini. Ma c’è pure unaci sarà, perché Dallinga continua ad accusare problema tra adduttore e addome. Di fatto è la stessa zona che interessa chi è afflitto da pubalgia, anche se il problema sembra di natura differente: morale, Dallinga si allena e stringe i denti, ma non è al top e Italiano non potrà fare calcoli in vista del Milan sul diffidato. Neppure è intenzionato, comunque, a prescindere. Deve fare i conti con le assenze degli infortunati Holm e Odgaard, oltre a Pedrola e deve rivedere fascia destra di difesa e trequarti. "Calabria e De Silvestri sono due ottimi affidabili calciatori: vedremo domani chi giocherà".