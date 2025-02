Ilrestodelcarlino.it - Casse d’espansione: tre i cantieri in corso

Sono tre iattivi in questi giorni a Rubiera nella zona delledel Secchia. Il primo è quello che si vede anche dalla provinciale, sotto i cavi dell’alta tensione, accanto alla ferrovia. "È un cantiere molto grande ed è collegato a quelli che ci sono sulla sponda modenese del fiume, a destra e a sinistra della via Emilia. Si tratta di un cantiere di Snam che sta scavando il nuovo passaggio del metanodotto sotto il fiume: si intravedono infatti gli enormi tuboni che andranno a comporre la galleria sotterranea. È un investimento da diversi milioni di euro volto naturalmente ad aumentare la sicurezza di un’infrastruttura a dir poco strategica". Girando lungo l’argine in senso orario, arrivando quasi in comune di Campogalliano, è invece collocata l’installazione di un cantiere con silos blu e alcuni mezzi.