Caso Pierina | il mistero di Valeria spunta un audio che la compromette Lei ha una crisi di nervi

Rimini, 22 febbraio 2025 – Come in bilico su di un filo. Quello teso sopra un baratro di ansie e pressioni, appeso all’acuto sarcasmo e alla spigliatezza di chi ha così sempre affrontato – e schermato – il tornado mediatico e investigativo che ha colpito la sua famiglia da dopo l’omicidio diPaganelli. Ma stavolta, forse, la corazza diBartolucci non le basta più. A sollevare preoccupazioni per la “tenuta clinica e psicologica in questa fase” della moglie di Louis Dassilva, il 34enne in carcere da luglio perché ritenuto dalla procura di Rimini l’assassino di, è la stessa consulente del marito: la criminologa Roberta Bruzzone. Rimini 12-10-2023 - OmicidioPaganelli -Bartolucci e Louis Dassilva. © Manuel Migliorini / Adriapress. La Bruzzone ha infatti ammesso che “è stata ‘tritata’ da un anno e mezzo di pressione mediatica, oggi è una donna in serissime difficoltà, stiamo valutando, in accordo col suo legale, un ricovero in una struttura psichiatrica.