Caso Gasperini-Lookman Eto’o | La memoria nel calcio dura 90 minuti Sbaglia solo chi ha il coraggio di tirare

Nomi illustri del mondo delstanno esprimendo un’opinione sul, il botta e risposta tra conferenza e social che ha visto il tecnico e l’attaccante nigeriano protagonisti in merito alla questione del rigore contro il Brugge.Anche Samuel, ex attaccante camerunense che in Italia ha vestito le maglie di Inter e Sampdoria, ha voluto mostrare solidarietà acon un post sulla sua pagina Instagram. “Caro fratello minore, lanel90: tempo per una partita e la prossima”, scrive l’ex stella delafricano dal 2021 presidente della Federazione calcistica del Camerun. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samuel(@samueletoo)“Per il resto di noi sei e rimarrai sempre un campione – continua –chi ha ildipuòre”.