Caso Almasri la Cpi contro l’Italia | l’atto d’accusa e la possibile sentenza

Interviene la Corte penale internazionale sule accusadel mancato rispetto del trattato di Roma, lapuò essere durissimaNon vede la parola fine il, ma prosegue imperterrito consempre più al centro della critica e della giustizia internazionale. A puntare il ditoil nostro Paese è stato il Procuratore dell’Aia, Karim Ahmad Khan, che ha accusato il Governo di non aver rispettato l’obbligo di collaborare con la Corte Penale internazionale., la Cpie la(Ansa Foto) – Cityrumors.itCosì facendo il torturatore libico si è potuto garantire la propria libertà, evitando l’arresto e facendo ritorno in Libia: “Esponendo” – in questo modo – “vittime e testimoni, nonché le loro famiglie, a un potenziale e grave rischio di danno”.