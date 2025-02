Thesocialpost.it - Caso Almasri, arrivano le accuse della Corte Internazionale: “Liberato un torturatore”

L’Italia non ha rispettato l’obbligo di cooperare con lapenale(Cpi) e ha permesso al presuntolibico Osemadi tornare libero in Libia. Questa è l’accusa mossa dal procuratore dell’Aia Karim Khan, che ha chiesto il deferimento dell’Italia all’Assemblea degli Stati e al Consiglio di sicurezza dell’Onu per aver violato l’articolo 87 del trattato di Roma.Leall’ItaliaSecondo il documento di 14 pagine presentato dalla Cpi, l’Italia era stata informatarichiesta di arresto già il 18 gennaio, primascarcerazione di. La comunicazione era stata inviata attraverso l’ambasciata, ma il ministeroGiustizia sostiene di averla letta solo il 20 gennaio. Un ritardo che, secondo Khan, non giustifica il mancato intervento: il governo avrebbe comunque dovuto adottare le misure necessarie per eseguire la richiesta.