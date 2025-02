Anteprima24.it - Casertana, Pavanel: “Bene nel primo tempo poi è uscito fuori l’Avellino”

di lettura: 2 minutiPresente in sala stampa al netto di uno stato influenzale, mistersi dice insoddisfatto della prestazione del secondo. “Abbiamo pagato tanto questa settimana. C’è poco da dire nel: non puoi avere tante occasioni, però abbiamo segnato e siamo sempre uscitidalla loro pressione. Nel secondoè uscitala loro qualità e la loro esperienza: abbiamo avuto difficoltà a trovare punti di riferimento, e per noi si era messa tatticamente difficile. Ci rimetteremo in sesto, e non molliamo niente.Mi aspettavo qualcosa in più da cui è entrato dalla panchina: è stata una partita che ha avuto una doppia lettura, il problema è che ci siamo fatti rimontare e non deve succedere”.risponde anche alla scelta ibrida di Deli sulla fascia sinistra e Kontek come terzino: “Deli ha buona tecnica, cercavamo il passaggio pulito.