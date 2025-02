Anteprima24.it - Casertana-Avellino, un manifesto di correttezza sportiva

Tempo di lettura: 2 minutiChe ci fosse stato un gemellaggio si sente, ma, forse, a dover di cronaca, è anche sbagliato parlare al passato: i cori dei tifosi dell’e dellanon si interrompono con fischi o insulti, anzi, una curva incomincia a cantare quando l’altra finisce.è il derby della serie C.: storia della fine di un gemellaggioC’è rispetto fraed, anche in campo: un derby è tale a prescindere dalla posizione in classifica. L’è in alto e si gioca la promozione diretta: i lupi sono secondi, a cinque punti dal Cerignola che deve giocare col Sorrento sul solito neutro di Potenza; laè nei bassifondi della classifica, e se non fosse per il destino già segnato di Taranto e Turris, sarebbe una squadra ancora più in crisi.