Ilrestodelcarlino.it - Case da demolire, prorogato lo stop alle auto

È stata prorogata fino a venerdì prossimo la modifica alla viabilità per consentire la demolizione del palazzo di via Marche ai civici 54 e 56. L’ordinanza della polizia locale prevede l’istituzione, a partire dall’intersezione con via Ancona, della segnaletica di divieto di transito, divieto che si estende, durante la demolizione, anche ai pedoni. Sono previste la direzione obbligatoria a destra verso via Ancona eccetto che per i veicoli residenti fino al civico 52 e per tutti i veicoli in uscita dalla stessa via. Viene istituito un senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Marche, dal civico 56 al civico 80. C’è poi la direzione consentita a sinistra, in uscita dall’area di parcheggio antistante al civico 84, per i residenti nel tratto compreso tra i civici 56 e 112 e l’istituzione temporanea di "Strada senza uscita" nel tratto di strada compreso tra questi civici.