Forlitoday.it - Case da delocalizzare per salvare vite e territori: e nelle zone a rischio alluvione si vende a prezzi stracciati

Leggi su Forlitoday.it

". Negli ultimi giorni questa parola è tornata a essere protagonista sui giornali locali. Se, però, solitamente siamo abituati a parlare di delocalizzazione per definire il trasferimento della produzione aziendale in paesi esteri per abbattere i costi, dopo le alluvioni degli ultimi.