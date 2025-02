Ilrestodelcarlino.it - Casalfiumanese, inaugurato il nuovo ponte di Carseggio

(Bologna), 22 febbraio 2025 –questa mattina, dopo un’attesa lunga oltre dieci anni, ildi, a. Formato da un attraversamento a campata unica sul fiume Santerno, con una struttura leggermente spostata rispetto alla precedente e una conformazione più sicura, più moderna e rialzata di un metro e mezzo, ilè costato circa 2,7 milioni. L’investimento è in gran parte coperto da un finanziamento della Regione (2,4 milioni, perlopiù provenienti dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile) e per la restante parte da risorse comunali (poco più di 300mila euro). La nuova struttura è lunga circa 65 metri e largo 9,5 metri, è in acciaio misto a calcestruzzo ed è stata realizzata dalla ditta Zini Elio Srl.