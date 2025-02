Ilgiorno.it - Casa sottosopra: "A quasi 40 anni vivo in affitto"

A marzo, a meno di imprevisti, Marco Della Torre dovrebbe realizzare il suo sogno, entrando nell’appartamento acquistato nel 2021 in un condominio in zona Bovisa e da allora inagibile. Ingegnere edile libero professionista, 38, è uno dei milanesi che hanno subito le conseguenze del caos normativo legato al superbonus 110%. Quando avete iniziato i lavori? "Il mio appartamento si trova in un condominio di due piani con sette abitazioni, costruito negli’30 e bisognoso di lavori di riqualificazione, in quanto le strutture sono vetuste. Nel 2021 ho comprato l’appartamento, e con gli altri condomini abbiamo deciso di avviare i lavori approfittando degli incentivi che avevano l’obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia post Covid e promuovere la riqualificazione degli edifici. Abbiamo chiesto a cinque imprese una quotazione dei lavori, e ci hanno risposto solo in tre.