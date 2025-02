Sport.quotidiano.net - Carpi, tre punti per guardare in alto

Un vero e proprio patto sportivo quello che si è instaurato fra ile il territorio di San Felice, che col campo in sintetico del ’Bergamini’, già quartier generale della Primavera, da alcune settimane sta ospitando anche gli allenamenti della prima squadra. Un rapporto reso ancora più forte dalla partnership con la Sanfelice 1893 Banca Popolare, nella cui splendida sede si è svolta ieri la conferenza pre gara di mister Serpini, in vita del match di oggi con la Pianese alle 15 al ’Cabassi’. Un altro piccolo bivio per Calanca e compagni contro la sesta della classe a +9, a caccia di un filotto di due risultati utili mai centrato nel 2025. "Ripartiamo da quello che abbiamo fatto a Pontedera – ha spiegato il tecnico – anche se non è uno scontro diretto. Ma per il nostro cammino è una gara fondamentale, perché vincendo si può dare anche un’occhiata in, in caso contrario si torna a lottare per tenere distanti quelle dietro.