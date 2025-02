Ilrestodelcarlino.it - Caro vita alle stelle, sale l’inflazione. Stangata da 1100 euro a famiglia

Cara Rimini, quanto mi costi? Standoultime indagini di Federconsumatori, tanto. La moneta - paragonando i dati di gennaio 2025 e 2024 - sta sempre più perdendo il suo potere d’acquisto, tanto da far figurare Rimini al secondo posto come città più cara in Italia. Tradotto: un’inflazione galoppante che cresce del 2,5% e riminesi costretti – spesso e volentieri – a rivedere le proprie scelte in termini di spese e consumi, preso atto che l’aumento dei costi si stima di. Un po’ di dati evidenziano il trend negativo. Aumenta il costo dei prodotti alimentari (+ 2,5%), cresce il prezzo di abbigliamento e calzature (+1%), trasporti (+ 2,7%) e servizi ricettivi e di ristorazione (+3,8%). Manon si ferma e colpisce anche l’istruzione (+4,3%), i mobili e i servizi per la casa (+ 2,5%).