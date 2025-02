Lanazione.it - Carnevale, nuovo format: "Un percorso costruito anche con le associazioni"

PONTEDERAArtisti di strada, musica dal vivo, cantastorie, laboratori e giochi per bambini e poi, al posto dei tradizionali carri allegorici ci saranno le Api Piaggio mascherate. Presentato il programma deldeldi Pontedera, in programma per sabato 1 marzo, dalle ore 15 alle 20, nel centro città. Dopo la fine del Comitato Carnavale dei Ragazzi e lo stop dello scorso anno alla festa in musica a seguito del tragico incidente sul lavoro di Firenze, l’amministrazione comunale lancia un. "Torna nella nostra città ile lo fa con uncon dellechenel corso dell’anno si impegnano con attività per la comunità – spiega Carla Cocilova, vicesindaca e assessora al sociale –. Vogliamo che la città diventi per un giorno lo scenario dove festeggiare sì il, ma dove possano trovare spazioartisti di strada di qualità fino alle Api Piaggio in maschera.