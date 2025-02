Ilrestodelcarlino.it - Carne irlandese, olio europeo e birra lombarda in un agriturismo di Ancona: scatta la multa

, 22 febbraio 2025 — Nel suo, a due passi dal monte Conero, proponeva ai clienti finti prodotti del territorio. Ignari i turisti li gustavano, non sapendo che non rientravano nella filiera marchigiana, almeno nella percentuale che la legge prevede, e prendono le mosse dalla convenzione in essere tra i carabinieri forestali e la Regione Marche. Così, secondo i militari, faceva il titolare della struttura, fermato dai carabinieri forestali del Conero nell’ambito di controlli sulle attività di ristorazione. Le forze dell’ordine hanno riscontrato che proprio in quell’venivano servitiextravergine di oliva di origine europea eproveniente dalla Lombardia, comminando una pesanteal lavoratore. Gli accertamenti, secondo quanto raccontato dai carabinieri forestali, risalgono a qualche settimana fa.