Caritas realizza il sogno | Un nuovo centro diurno

IldiFerrara aprirà entro marzo in via Arginone. "La città ne aveva bi", sottolinea il direttore Paolo Falaguasta (foto) e ancora: "A pensare le cose siamo bravi, poi non sempre è facilerle". Entro il prossimo mese di marzo ildiventerà realtà. Sarà in via Arginone 159, di fianco ai locali già utilizzati daper la consegna e la distribuzione dei vestiti. "Ci avevamo già provato prima del Covid – racconta Falaguasta – lo avevamo aperto in via Brasavola, dove c’è anche la mensa, eravamo aperti tra il pranzo e la cena e di persone ne venivano davvero tante, poi abbiamo dovuto chiudere per la pandemia, ma il desiderio di fare qualcosa è rimasto. Sapevamo che era un’esigenza, a Ferrara non ci sono altri centri diurni, avevamo capito che un luogo del genere potesse essere interessante per tutte quelle persone che ad oggi vivono fuori, con il caldo, il freddo e tutte le difficoltà del caso.