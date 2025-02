Anteprima24.it - Carfagna a Napoli: “Dialogo coi cittadini per rafforzare area moderata del centrodestra”

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo qui a, come in tantissime altre piazze d’Italia, per confrontarci con i, per dialogare con loro, con un obiettivo molto semplice, quello dil’del centro-destra facendo conoscere quelle che sono le nostre priorità”. Con queste parole la deputata Maraha inaugurato, questo pomeriggio in via Scarlatti al Vomero, la campagna per il tesseramento adi Noi Moderati. Al centro dell’impegno politico di Noi Moderati ci sono – come sottolineato da– “la sicurezza dei, il loro benessere, la crescita, lo sviluppo dei territori, la creazione di nuovi posti di lavoro e naturalmente la difesa delle fasce più deboli della popolazione”. A confrontarsi coiil coordinatore regionale in Campania Gigi Casciello, il coordinatore provinciale diRiccardo Guarino e il parlamentare Pino Bicchielli.