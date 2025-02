Nerdpool.it - Captain America: Brave New World – Svelato il destino di Hulk Rosso nelle versioni precedenti

Leggi su Nerdpool.it

Prima di arrivaresale,Newè stato sottoposto a una serie di cambiamenti e modifiche, come è accaduto a molti film a grande budget nel corso degli anni. Oltre al cambio di titolo, la produzione del film è stata interrotta a causa degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori del 2023, il che ha permesso al regista Julius Onah di modificare la traiettoria del film in modo più significativo rispetto ad altri film del Marvel Cinematic Universe. Dopo l’uscita del sequelsale, Onah ha commentato alcune delle modifiche apportate, tra cui ildel Thaddeus “Thunderbolt” Ross di Harrison Ford e di Red.Nel film, Ross prende tre volte al giorno una pillola che Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) sostiene che manterrà il suo cuore in salute, solo che la conclusione del film rivela che le pillole sono state addizionate di radiazioni, sottoponendo lentamente Ross al processo che ha permesso a Bruce Banner di diventare