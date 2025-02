Abruzzo24ore.tv - Cancellata la Cittadinanza Onoraria a Mussolini. Voto Unanime

Il Comune di Opi, in provincia dell'Aquila, ha recentemente deciso di revocare laconferita a Benitonel 1924. La decisione, presa all'unanimità dal Consiglio Comunale, è stata fortemente sostenuta dal sindaco Antonio Di Santo, che ha voluto sottolineare che l'atto non mira a cancellare la storia, ma piuttosto a fare giustizia verso le vittime del regime fascista, i partigiani e tutti coloro che hanno lottato per la libertà. Questo gesto, simbolico ma significativo, si configura come un messaggio forte per le future generazioni, affinché gli errori del passato non vengano mai ripetuti. Il sindaco ha inoltre ricordato che Opi si riconosce fermamente nella cultura antifascista, chiarendo che la decisione arriva in un momento di grande riflessione storica, a distanza di un secolo dal periodo delle leggi fasciste e delle violenze subite dalla comunità di Opi durante la Seconda guerra mondiale.