Liberoquotidiano.it - Canale 5, Anna Valle stacca tutti: un guizzo da incorniciare alla prima puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Le onde del passato) Ladella nuova fiction Le onde del passato, connel ruolo di protagonista, è stata giustamente premiata dal pubblico aggiudicandosi laserata di mercoledì con 2.777.000 spettatori e il 16.1% di share. Nel cast spiccano anche Giorgio Marchesi e Irene Ferri come co-protagonisti. Lasi conferma comunque un'attrice dcarriera solida, costellata da produzioni di successo sia Rai che Mediaset come Le ragioni del cuore, Per amore, Cuore, Carnera, Lea, Soraya e tante altre. E5 torna leader del prime time: lo fa con una fiction, tradizionalmente territorio di caccia della tv di Stato ma che anche a Mediaset ha dato belle soddisfazioni, basti pensare a Buongiorno mamma, Il patriarca, I fantastici cinque, senza dimenticare I Cesaroni che torneranno presto.