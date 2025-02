Panorama.it - Can Yaman torna sul piccolo schermo: "Il Turco", la miniserie evento del 2025

Un progetto ambizioso, una storia epica e un cast internazionale. "Il", la nuovain arrivo su Canale 5, promette di essere uno degli eventi televisivi più attesi del. IMDb l’ha già inserita tra i titoli più attesi dell’anno, e l’entusiasmo del pubblico è palpabile.A vestire i panni del protagonista, Hasan Balaban, è Can, stella del panorama televisivo internazionale, qui al suo primo ruolo in una serie in lingua inglese. Accanto a lui, Greta Ferro, già volto della serie cult "Made in Italy", e un cast d’eccezione che include Will Kemp, Kieran O'Reilly, David Nykl, Slavko Sobin e Magnus Samuelsson. La regia è affidata a Uluç Bayraktar, mentre la sceneggiatura porta la firma di Kerem Deren e Çi?il Hazal Tenim."Il" trae ispirazione dal romanzo "El- Un'avventura inedita durante il secondo assedio di Vienna" di Orhan Yeniaras e racconta la vicenda di Hasan Balaban, giannizzero ottomano che, dopo la battaglia di Vienna del 1683, gravemente ferito, trova rifugio nelpaese di Moena, in Val di Fassa.