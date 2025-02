Sport.quotidiano.net - Campionato assoluto italiano a opera. Maschera, “palla ovale“ e canestri: in vasca si sfidano le migliori flotte nazionali

Al via ildi rugby subacqueo. Appuntamento alla piscina Azzurra di, nel Milanese. C’è grande attesa per questa iniziativa sportiva poco conosciuta, ma che sta spopolando fra gli amanti del rugby e del nuoto. Domani, a partire dalle 8.30, gli appassionati di sport acquatici, ““ e adrenalina potranno assistere a una competizione spettacolare che vedrà protagoniste lesquadre italiane di questa disciplina. Insei giocatori (e cinque riserve): l’obiettivo è introdurre unain un canestro difeso dalla squadra avversaria, posto sul fondo della piscina, in corrispondenza del lato corto dell’area di gioco. Un torneo di altissimo livello patrocinato dal Comune di, che ospiterà sette team pronti a darsi battaglia in incontri caratterizzati da strategia, resistenza fisica e grande spirito di squadra.