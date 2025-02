Sport.quotidiano.net - Campagna è una stellina. Progetto ‘mondiale’ per lui

Prato è la speranza futura del tennistavolo azzurro. L’undicenne Pietroè stato selezionato fra i quattro atleti a livello mondiale per il programma "World Hopes" della International Table Tennis Federation. Si tratta senza dubbio di un bel riconoscimento dell’impegno profuso dalla famiglia, dal ragazzino, dalla sua società sportiva, il Ciatt Prato, e anche dalla Federazione.avrà la possibilità di fare esperienze in varie parti del mondo e di avere una borsa di studio per affinare il suo percorso tecnico-sportivo e provare a diventare un campione della disciplina. Un percorso agevolato anche dalla disponibilità e dalla comprensione delle scuole Malaparte, che, considerato il talento del ragazzo, hanno studiato un preciso piano didattico-formativo sulle sue esigenze da sportivo di eccellenza.