Camorrista in vacanza a Roccaraso arrestato mentre si dirigeva a costituirsi

L'Aquila - Un 50enne di Latina, condannato a oltre 18 anni, fermato sulla statale 17afferma di recarsi in carcere per. Un uomo di 50 anni, originario di Latina, è statodagli agenti della squadra volante del commissariato di Sulmonapercorreva la statale 17. Il 50enne, condannato a 18 anni e 2 mesi nell'ambito dell'inchiesta Touch&Go condotta dai Carabinieri di Formia, ha dichiarato agli agenti di essere diretto in carcere per. L'operazione Touch&Go (2015-2018) aveva smantellato un'organizzazione criminale che dominava il mercato dello spaccio di stupefacenti nel sud pontino, in particolare a Formia, Gaeta e Minturno. Dopo aver scontato parte della pena, l'uomo si trovava a, ospite di un amico, quando è stato emesso un nuovo ordine di carcerazione per scontare i restanti 14 anni.