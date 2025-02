Ilrestodelcarlino.it - Calzaturieri in missione al Micam: “Prove di resilienza contro la crisi”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fermo, 22 febbraio 2025 – Tutto pronto per il: 93 aziende marchigiane alla conquista dei buyer da tutto il mondo. Confindustria Fermo, dalla provincia che la fa da padrona con 53 imprenditori del calzaturiero, scalda i motori in vista dell’edizione 2025 della fiera del settore, in scena da domani a martedì a Milano. Gli imprenditori sono consapevoli dellache sta interessando il comparto, ma vogliono dimostrare la loro. Il 2024, a livello nazionale, si è chiuso con un calo dell’export (-8,4% in valore), del fatturato (-9,4%) e una flessione della produzione. “Siamo pronti con le nostre collezioni, frutto di un lungo e intenso lavoro che non rinunciamo mai a fare, anche se ancora non è stata risolta la questione del credito d’imposta legato all’innovazione, che per un calzaturiero è proprio il campionario”.