Caltanissetta, finanziamenti per la digitalizzazione usati illecitamente: Interviene la Finanza

La Guardia didiha impedito l’erogazione di 300 mila euro dopo aver verificato l’assenza dei requisiti necessari per accedere ai fondi Simest, destinati a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese e la transizione digitale.Le indaginiI fondi erano stati richiesti da diverse aziende per finanziare iniziative didei loro processi lavorativi interni. In particolare, le risorse erano destinate all’acquisto di macchinari avanzati per il controllo ottico della qualità dei prodotti e alla creazione di negozi online per la vendita di prodotti tipici siciliani.A seguito delle verifiche effettuate, i finanzieri hanno constatato che le aziende, pur avendo richiesto il contributo, hanno impiegato i fondi per scopi totalmente diversi rispetto a quelli dichiarati.