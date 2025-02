Ilfattoquotidiano.it - Calenda contro tutti a La7: “Salvini, Conte, Renzi, Meloni servi di Trump, spettacolo vomitevole. Schlein? Si finge morta come un opossum”

“Vengo a Odessa ogni anno perché gli ucraini stanno difendendo noi da Putin, non stanno difendendo solo la loro libertà. E io da italiano mi vergogno parecchio di quello che sta succedendo in Italia, è unoindegno: i politici stanno facendo a gara per diventare idi“. È il duro attacco indiscriminato lanciato a Omnibus (La7) dal leader di Azione, Carlo, all’indirizzo della maggioranza e dell’opposizione.Nel terzo anniversario della guerra in Ucraina, il senatore,ogni anno, è andato a Odessa per testimoniare la sua solidarietà al popolo ucraino.E accusa la classe politica italiana tutta: “Quello che più difa il servo di, per il quale qualunque cosa farà il presidente americano va bene, perché si aggrappa a lui. Fa il servo anche, per cui le menzogne disulla guerra in Ucraina sono verità.