Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus: Yildiz non è incedibile, Adeyemi e Lookman i papabili sostituti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’eliminazione dalla Champions e la situazione complessa in campionato hanno reso ancor più evidente la necessità di una rivoluzione in casa bianconera. Il Managing Director Football, Cristiano Giuntoli, come riportato anche da La Gazzetta dello Sport, starebbe infatti già programmando diversi cambiamenti in vista della prossima estate, ma la portata di questo stravolgimento dipenderà in grande parte dal piazzamento che i ragazzi di Thiago Motta riusciranno a centrare a fine stagione. Ildellaruota attorno alla top four: senza il quarto posto, come spiegato dalla Gazzetta, non ci saranno i premi Uefa e la Vecchia Signora dovrà per forza di cose premettere cessioni importanti agli acquisti. Il primo indiziato a far spazio (per far fare soldi) è, che potrebbe portare nelle casse piemontesi un gruzzoletto da reinvestire sia su un suo possibile sostituto che su altri reparti.