Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, retroscena Kelly: perchè i bianconeri hanno temporeggiato fino all’ultimo. Il motivo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per tesserare il centrale inglese. IlTuttosport ha svelato un interessanteriguardante il, che nel corso dell’ultima sessione invernale ha messo a segno due colpi in difesa per sopperire ai pesanti infortuni dei mesi scorsi.In particolareè arrivato con larghissimo ritardo e in maniera titubanteprovatoa convincere il Feyenoord a privarsi di Hancko. Dopo l’ennesimo no del club olandese alla sua partenza a stagione in corsovirato sull’inglese.Leggi suntusnews24.com