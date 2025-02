Sport.quotidiano.net - Calcio Promozione. Il Foligno e i play-off raggiunti: "Era l’obiettivo, ora niente limiti»

– Con la garanzia della posizioneoff pressoché in cassaforte, in questo ultimo scorcio di stagione ilproverà a fare un finale da grande. "Premesso che il nostro obiettivo prioritario erano ioff – commenta il diesse biancazzurro Simone Angelini - proveremo a regale ai nostri tifosi ancora quelle soddisfazioni che meritano. Poi alla fine tireremo le somme". Analisi, quella di Angelini, all’insegna della cautela anche se, sulla scorta della lunga striscia positiva, gli uomini di Proietti hanno confermato di essere un organico che vanta potenzialità non comuni, pronto a sferrare l’attacco a quelle squadre che in estate erano state indicate le superfavorite del campionato di. "Tutto vero – prosegue Angelini – Quanto fatto dal, rappresenta un autentico capolavoro.