Sport.quotidiano.net - Calcio primavera. Spezia cerca la svolta dopo tre sconfitte

Leggi su Sport.quotidiano.net

treconsecutive, rimediate contro Napoli, Pescara e Salernitana, ladelloquilotta cercherà di rialzare la testa, questa mattina, nel match contro il Crotone. La partita verrà disputata al centro sportivo Ferdeghini, alle 11, con direzione di gara affidata a Mario Picardi di Viareggio, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Carmine De Vito di Napoli. Per i ragazzi allenati da mister Claudio Terzi (nella foto), d’obbligo tornare alla vittoria contro la formazione calabrese perre, in extremis, di rientrare in zona playoff, ora distante ben sette punti. F.B.