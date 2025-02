.com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/2025, risultati e marcatori della 21^ giornata

InB la Castelfrettese vince a Jesi in casa del Borgo Minonna e l’Osimo 2011 supera il Borghetto. La Sampaolese perde con l’Ostra e torna fanalino di coda mentre lo Staffolo batte la Filottranese. Nel girone C l’Argignano vince mentre inil Cupramontana conquista tre punti a Chiaravalle IN AGGIORNAMENTOVALLESINA, 22 febbraioimportante per le varie categorie di 1° e 2° con la Vastelfrettese che continua la sua marcia in testa alla classifica. Soprattutto ingirone C testa a testa tra Cupramontana e Le Torri Castelplanio entrambe vincenti. Così come nel Girone F dove Cingolana SF e Ripe San Ginesio continuano a braccetto. Nel Girone D vince la Gls Dorica, ora terza, ed è importante la goleada del Candia Baraccola Aspio di mister Cesare Carletti che si tira momentaneamente fuori dai play out.