Oasport.it - Calcio, Lecce-Udinese 0-1: decide un “contestato” rigore di Lucca

Colpo in trasferta per l’nell’anticipo della 26a giornata di Serie A. La squadra di Runjaic ringrazia ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite, sbancando il Via del Mare dicon undi Lorenzo. Con questo successo i bianconeri si confermano al decimo posto provando a regalarsi ancora qualche velleità di puntare all’Europa, mentre i pugliesi restano quindicesimi a +5 comunque dalla zona retrocessione.A partire meglio è sicuramente l’che va vicina al gol proprio con, che diventerà poi alla mezz’ora il protagonista principale di questa partita e non solo per il gol segnato. Al 29? infatti l’arbitro Bonacina, richiamato dal VAR,di sanzionare un contatto con il gomito di Jean sul volto di Lovric, ma i dubbi restano sulla decisione corretta del direttore di gara.