Calcio Eccellenza. Fcr sul campo della Vis Novafeltria a caccia di punti per la tranquillità

Fcr Forlì inoggi (ore 15) al comunale ‘Urbini e Casali’ di, nidoVis, per la 26ª giornata del campionato di. Si tratta di uno dei due anticipi d’ufficio – l’altro è Castenaso-Osteria Grande –, scelti dal Crer. Sdraiàti di rigore, in zona Cesarini, a Solarolo, nel recupero24ª giornata, i biancorossi di mister Simone Muccioli si leccano le ferite e, memori del sacco di Cattolica – domicilio pro-temporecapolista Tropical –, apparecchiano un nuovo colpo corsaro in terra riminese per non complicarsi la vita. Il cuscinetto di vantaggio sulla zona playout, infatti, si è pericolosamente sgonfiato (+5) e non consente a Melandri e compagnia calciante ulteriori incertezze. Assenti sicuri i lungodegenti Fiumi e Mantovani, in dubbio il portiere Carroli.