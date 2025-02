Ilprimatonazionale.it - Calcio e repressione, un sinistro filo rosso

Roma, 22 feb – Quando si parla di tifosi die della loro, da sinistra a destra, nell’opinione pubblica è sempre tutto un “se l’avessero guardata in tv non sarebbe successo nulla”, “buttate via la chiave”, “metteteli ai lavori forzati”. Ecco quindi che, di conseguenza, tutto l’arco politico ha sempre avuto vita facile nell’accanirsi su di loro. E, cosa se possibile ancor più grave, nello sperimentare sul variegato mondo del tifo (ultras e non) tutta una serie di provvedimenti draconiani da trasferire poi successivamente sul controllo della società in generale. Senza che il cittadino medio avesse la percezione di essere stato di fatto usato e imbrogliato.Il divieto di accesso alle manifestazioni sportiveDoverosa premessa, prima di entrare nello specifico. Qui non si parla di reclamare nessun tipo di impunità.