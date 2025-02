Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: oggi alle 15 allo stadio Bulgarelli. La Centese affronta la capolista. Esame durissimo per il Mesola

Lasi prepara adre ilcon 50 punti in 25 partite,15 nell’anticipo. Una squadra solida e compatta, con ruolino di marcia impressionante: 14 vittorie, 8 pareggi e solo 3 sconfitte. Ilha costruito il suo primato su una difesa di ferro (19 gol subiti) e un attacco concreto (39 reti realizzate). Con un’età media di 24 anni, il gruppo guidato da mister Oscar Cavallari unisce esperienza e freschezza, puntando con decisione alla promozione. Tra gli uomini chiave spicca Marcolini, classe 1985, ex Lega Pro con il Venezia e anche Spal in serie D, leader difensivo della squadra con esperienza in serie D nel Trento, Sasso Marconi e Fermana. A centrocampo il motore è Neffati (1995), un instancabile recupera-pni e anche realizzatore, fedelissimo di mister Cavallari anche nella Comacchiese.