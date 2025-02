Oasport.it - Calcio a 5: Napoli in testa! Feldi Eboli e Genzano al tappeto

La 19esima giornata della stagione regolare della Serie A 2024-2025 dia 5 regala come mai prima d’ora un turno clamoroso agli appassionati italiani di futsal.Le due capoclassifica vanno entrambe albattuta 6-4 dal Manfredonia,superato 3-1 dalla Roma nel derby capitolino. Ad approfittare è ilche, regolando 5-2 lo Sporting Sala Consilina, supera le rivali portandosi inalla classifica.Una graduatoria compatta, nella quale si riavvicina allaanche la Meta Catania: 4-3 dei siciliani a un’Italservice Pesaro tenace. Fa rumore, e non poco, oltre a questi risultati anche l’1-5 interno subito dalla L84 Torino per mano della Fortitudo Pomezia, in un quadro ricco di gol.A completare la giornata – infine – ecco arrivare il 2-1 dell’Active Network sul Benevento, il pirotecnico 2-2 fra Came Treviso e Cosenza e il 3-4 con cui la Sandro Abate si è affermata sul campo del Petrarca.