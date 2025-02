Liberoquotidiano.it - "Calci alla bottiglia e seggiolino lanciato a terra". Kyrgios e il retroscena dietro l'odio per Sinner

Il livore di Nicknei confronti di Janniknon è più un mistero. L'ex tennista australiano è ormai un fiume in piena quando si parla del numero uno al mondo. In tanti incolpano Anna Kalinskaya per questo astio. L'attuale compagna diè stata anche fidanzata, tempo ad, con. Eppure a svelare undifferente ci pensa Il Corriere delle Sport. Tutto avrebbe avuto inizio il 16 maggio 2019, quandoaffronta Casper Ruud. "È sotto 3-6 7-6 1-2 quando l'arbitro gli dà un punto di penalizzazione per imprecazioni - si legge -. Poi l'australiano scaglia sul terreno di gioco la racchetta, prende aunad'acqua, tira undi legno e tela in campo, insulta un giudice di linea" e se ne va. Multa di 20.000 euro per condotta antisportiva, perdita del premio e dei punti guadagnati nel torneo, obbligo di pagare con i propri soldi i costi del soggiorno.