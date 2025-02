Liberoquotidiano.it - "Cahill può seguirlo durante la squalifica": indiscrezioni clamorose su Sinner, gufi stecchiti

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tre lunghi mesi di stop, poi per Janniksarà il momento della libertà, del ritorno alle scene con tre grandi tornei da disputare: i Masters 1000 a Roma (con via tre giorni dopo) e gli Slam del Roland Garros e di Wimbledon. Secondo l'articolo 10.14.2 del Codice di condotta sportiva,sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio fino alle 23.59 del 4 maggio 2025, ai quali vanno inclusi i quattro giorni già scontati dall'atletala sospensione provvisoria. Potrà riprendersi ad allenare il 13 aprile nelle strutture affiliate a un'associazione nazionale, all'Atp, all'Itf, alla Wta, ai Grandi Slam o a un evento coperto dal regolamento Itia ma potrà essere seguito dal suo staff. Una possibilità contraria a quanto inizialmente trapelato. Come riportato da TennisItaliano.